> Das "Heidelberg Village" in der Bahnstadt, zwischen Langer Anger und Grüner Meile soll ein "Dorf in der Stadt" sein. Verteilt auf zwei Gebäude - Haus A und Haus B - gibt es auf 15 000 Quadratmetern 161 Mietwohnungen. Es ist ein inklusives Wohnmodell: Ziel ist eine möglichst heterogene Bewohnerschaft aus Studenten, Familien, Rollstuhlfahrern, Berufstätigen und Senioren. Verschiedene Treffpunkte sollen dafür sorgen, dass die Bewohner sich begegnen können. Einer davon ist die Shisha-Bar, die aber immer noch nicht eröffnen konnte. Die Frey-Gruppe übernimmt selbst die Vermietung und kann so den Bewohnermix steuern. Mit Förderungen soll ein Quadratmeterpreis von 7,50 Euro erreicht werden. Die "Software AG Stiftung" ist Eigentümer des Hauses B. Für das Modellprojekt "Heidelberg Village" wurde das Architekturbüro Frey im September 2015 auf dem Berliner Demografiekongress mit dem Preis der Initiative "Deutschland - Land des langen Lebens" ausgezeichnet. Die FAZ widmete dem Projekt eine halbe Seite, auch CNN berichtete. hob