> Der Falsche-Polizisten-Trick läuft ähnlich ab wie der Enkeltrick, die Organisation dahinter ist dieselbe: Sogenannte Keiler sitzen in Osteuropa oder der Türkei in Callcentern, suchen alt klingende Vornamen im Telefonbuch, rufen an und präsentieren als "Polizisten" ihre Geschichte. Mal wurde bei einer Räuberbande die Adresse des Seniors gefunden, weshalb man die Wertsachen in Sicherheit bringen wolle – oder es heißt, ein korrupter Bankmitarbeiter wolle sich über die Konten hermachen. Hängt das Opfer am Haken, geht die Info an sogenannte Logistiker, die zwischen dem "Keiler" und den "Läufern" vermitteln. Sie schicken die Abholer und sammeln auch das Geld wieder ein, um es weiterzureichen – und genehmigen sich dabei auch ein Stück vom Kuchen.