> Diese Projekte liegen wegen der Corona-Finanzkrise unter anderen auf Eis: Videoüberwachung Bismarckplatz, Stromversorgung des Karlsplatzes und des Anatomiegartens, Kindertagesstätte Emmertsgrund Otto-Hahn-Platz, Teilsanierung Kurpfälzisches Museum, Dach- und Fassadensanierung Stadtbücherei, Kindertagesstätte Hardtstraße, Erweiterung des Turnzentrums mit Kleinspielfeld des TSV Pfaffengrund, Umbau Wasserbecken Bahnstadt, Mauersanierung Wolfsbrunnen, Wasserspiele Haltestelle Kurfürstenanlage, Neubau Toiletten Friedhof Rohrbach, Herstellung Barrierefreiheit Neuer Friedhof Wieblingen, kleinere und größere Sanierungen an verschiedenen Schulen, Verbesserung der Betreuungssituation Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Sporthalle Waldparkschule, Verbesserung Sportstätten Schulcampus Mitte, Stadt an den Fluss, Straßenbauprojekte, darunter die Dossenheimer Landstraße, Bau des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof, Radbrücke über den Neckar. (hob)