> Die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement, die das Architekturbüro Albert Speer & Partner aus Frankfurt entworfen hat, steht an der Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Sie ersetzt das alte Gebäude aus dem Jahr 1963. Im Juli 2016 wurde das Projekt erstmals vorgestellt, schon im Dezember 2016 zogen die Mitarbeiter aus und verteilten sich auf verschiedene Standorte in der Stadt, wie etwa das Mathematikon. Der Altbau wurde ab Februar 2017 abgerissen, die Rohbauarbeiten dauerten bis Oktober 2018. Rund 100 Millionen Euro kostet die neue Zentrale des Dax-Konzerns, in der 32.000 Kubikmeter Transportbeton verbaut wurden. Die Baustoffe kommen aus den eigenen Werken, größtenteils aus dem Zementwerk Leimen und von der italienischen Tochter Italcementi. Die 50.000 Quadratmeter Geschossfläche bieten Platz für bis zu 1000 Beschäftigte. Derzeit arbeiten rund 800 Menschen in der Hauptverwaltung.