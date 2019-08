Die US-Stadt Harrison liegt im Bundesstaat Ohio und ist Teil der Metropolregion Cincinnati-Northern Kentucky. Das 420.000 Einwohner große Cincinnati ist von Harrison in etwa so weit entfernt wie Heidelberg von Meckesheim. Die Kleinstadt Harrison selbst zählt etwa 11.000 Einwohner. Sie wurde 1810 angelegt und ist benannt nach William Henry Harrison, einem dekorierten General, der 1841 zum neunten Präsidenten der USA gewählt wurde, jedoch nach nur einem Monat im Amt einer Lungenentzündung erlag. 1981 erhielt Harrison den Status einer Stadt. Sie erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von rund 12,85 Quadratkilometern. Besonders interessant für die geplante Partnerschaft ist: Im frühen 20. Jahrhundert hatte Harrison einen deutschen Einwohneranteil von 80 Prozent. Noch lange nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) sprach der überwiegende Teil der Bevölkerung Deutsch. Dies war sogar die offizielle Amtssprache. Bei der jüngsten US-Wahl 2016 stimmten 72,2 Prozent der Bürger für Trump und 23,9 Prozent für Clinton. Harrison und Meckesheim sind sich landschaftlich und klimatisch ähnlich, auch die US-Stadt ist von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Sehenswürdigkeiten sind die katholische Kirche St. John the Baptist sowie der Naturpark Miami Whitewater Forest. Naherholung bieten zudem die Campbell Lakes. (lew)