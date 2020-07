Ist es wirklich das Aus?

RNZ. Auch "Die Heidelberger" "bedauern das Clubsterben der letzten Jahre sehr". "Schließlich macht auch das Angebot der Clubs gerade für junge Menschen, einen Teil der Attraktivität unserer Stadt aus", heißt es in einer Stellungnahme. Am Sonntag kündigten die Macher der Halle 02 das Aus ihres Kulturprogramms an. Bei den "Heidelbergern" herrscht darüber Unverständnis. Schließlich habe die Stadt der Halle nicht nur die Miete gestundet, sondern komplett erlassen. Außerdem könne sie sich über viele Förderprogramme der Stadt für finanzielle, punktuelle Hilfen bewerben. "Grundsätzlich muss man sich auch fragen, ob man vom ,Aus‘ der Halle 02 sprechen kann, wenn die Geschäftsführer davon sprechen, dass öffentliche Veranstaltungen ,bis auf Weiteres pausieren‘ und man sich ,zunächst auf ein anderes Geschäftsmodell konzentriert‘." Es bestehe also durchaus die Hoffnung, dass in der Halle 02 wieder öffentliche Veranstaltungen stattfinden, sobald die Coronaverordnung dies zu wirtschaftlichen Bedingungen zulasse.