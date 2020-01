Mit dem Gute-Kita-Gesetz unterstützt der Bund die Länder bis 2022, um die Qualität der Kindertagesstätten zu verbessern. Dafür stellt er insgesamt 5,5 Milliarden Euro bereit, mit dem die Kindertagesbetreuung in Deutschland weiterentwickelt werden soll. Welche Maßnahmen wo konkret ergriffen werden, entscheiden die Länder selbst. In Baden-Württemberg investiert der Bund rund 729 Millionen Euro in drei Handlungsfelder: "Qualifizierte Fachkräfte", "Starke Kitaleitung" und "Starke Kindertagespflege". (gin)