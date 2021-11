Grüne wollen keinen Nulltarif

Die Grünen-Fraktion reagiert auf die RNZ-Berichterstattung vom Donnerstag und betont, dass man nicht – wie im Kommentar stand – nach Gründen suche, um kostenlosen Nahverkehr zu verhindern: "Wir stehen zum Beschluss, ein kostenloses ÖPNV-Angebot an vier Samstagen als Maßnahme der Wirtschaftsförderung umzusetzen", so der Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo. Man müsse jedoch erst in Qualität und Attraktivität investieren, bevor man über den Nulltarif diskutiere. Um Menschen vom Umstieg auf den ÖPNV zu überzeugen, brauche es eine Angebotsausweitung, Taktverdichtungen und mehr Komfort. "Dafür brauchen wir mehr Geld im System – nicht weniger. Das deckt sich auch mit den Erkenntnissen der Verkehrsforschung." Der verkehrspolitische Sprecher Christoph Rothfuß ergänzt: "Wir halten einen kostenfreien ÖPNV für nicht zielführend, sondern setzen uns für ein 365-Euro-Ticket ein."

Dass die OB-Wahl bereits ihre Schatten vorauswirft, bestreiten die Grünen nicht. Cofie-Nunoo betont jedoch: "Wenn das schon Wahlkampf ist, dann im besten Sinne: Als Auseinandersetzung um die besten Ideen für unsere Stadt. Zu diesen zählt der kostenlose ÖPNV für alle nach dem ,Gießkannenprinzip’ eindeutig nicht, attraktiver ÖPNV hingegen schon!" (dns)