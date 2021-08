Die Fördervereine der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen insgesamt 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus. Die Vernissage findet am Samstag, 18. September, um 19 Uhr in der Christkönigskirche statt. Wie vielfältig und unterschiedlich die "Hirschberger Maler" sind, zeigt die gleichnamige RNZ-Serie, die die Künstler einzeln vorstellt und porträtiert. (ans)