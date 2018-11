Die zentrale Krippenvormerkung ist ab 1. Dezember über den Internetauftritt der Stadt (www.schriesheim.de) unter dem Menüpunkt "Bildung und Kinderbetreuung" erreichbar. Bevor Eltern ihre Kinder anmelden, sollten sie sich zunächst die in Frage kommenden Einrichtungen selbst anschauen. Im Vormerk-Portal soll es aber auch Eckdaten zu allen Krippen in der Weinstadt geben, zum Beispiel mögliche Betreuungsangebote und Kosten.

Dort müssen sich die Eltern zunächst registrieren, anschließend gelangen sie mit ihren Zugangsdaten in die Vormerkliste. Plätze für Kinder können ab dem Tag der Geburt vorgemerkt werden, Geschwister werden einzeln registriert. In der Vormerkliste müssen die abgefragten Daten angegeben und mindestens eine Wunscheinrichtung angegeben werden. Ist der Fragebogen abgespeichert, ist die Vormerkung registriert. Mit ihren Nutzerdaten können sich Eltern jederzeit wieder anmelden. Danach entscheiden die Träger der Krippen bis sieben Monate vor dem gewünschten Aufnahmetermin über die Vergabe. Eine Zusage müssen die Eltern in der Regel innerhalb von zwei Wochen bestätigen. Bei einer Absage wenden sich Betroffene an die Zentrale Vormerkstelle im Hauptamt. fjm