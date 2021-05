Steinle ging Freie Wähler an

Harte Vorwürfe erhob Gemeinderatsmitglied Jürgen Steinle (GLH) am Ende der jüngsten Sitzung des Gremiums am Dienstag. Er stellte das Abstimmungsverhalten der Freien Wähler am Ratstisch infrage: "Ich will niemandem etwas unterstellen, aber es ist schon seltsam, dass die Freien Wähler Vorschläge des Architektenbüros Kopp annehmen, sich sonst aber dagegen stellen." Bürgermeister Ralf Gänshirt unterbrach ihn kurz und ernst in seiner Anmerkung. "Herr Steinle, ohne dass ich weiß, was Sie sagen wollen: Bitte wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht", forderte der Bürgermeister ihn auf. Das habe er, entgegnete ihm Steinle. Seine Anmerkung bezog sich wohl darauf, dass Architekt Bernd Kopp für die Freien Wähler im Gemeinderat und im Ausschuss für Technik und Umwelt sitzt.

Steinle hatte noch nicht ausgesprochen, da schnappten die Ersten am Ratstisch bereits nach Luft. Ungläubiges Murmeln setzte ein. FW-Fraktionsvorsitzender Werner Volk erklärte am Mittwoch auf Anfrage der RNZ, dass er sprachlos sei. "So etwas habe ich in mehr als 20 Jahren im Gemeinderat noch nicht erlebt", sagte er. Man könne Kritik äußern, aber nicht "ohne jeden Grund", fand er und zog eine Verbindung zur Entscheidung seiner Fraktion gegen die Sanierung des Anbaus der Alten Villa. Diese war ebenfalls Sitzungsthema (siehe weiteren Bericht auf Seite 4). "Unsere Entscheidung hatte überhaupt nichts mit dem Architekten zu tun, das Büro Draxler macht ordentliche Arbeit", beteuerte Volk. Und auch er formulierte deutliche Kritik: "Wir bekleiden ein öffentliches Amt, dementsprechend sollte man sich verhalten."

Bürgermeister Ralf Gänshirt erklärte auf Anfrage der RNZ zu Steinles Aussagen in der Sitzung: "Dazu werde ich mich nicht äußern, da weder die Gemeinde noch die Verwaltung oder ich Adressat waren." (krs)