> Terranets BW ist ein Transportnetzbetreiber für Gas. Seit 1961 betreibt die Firma ein Gastransportsystem in Baden-Württemberg. Mit seinem rund 2700 Kilometer langen Leitungsnetz versorgt Terranets die Region von Niedersachsen bis an den Bodensee. Das Transportnetz wird seit 60 Jahren kontinuierlich ausgebaut. Viele Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und Hessen sowie Teile Bayerns und der Schweiz, Vorarlberg und das Fürstentum Liechtenstein sind an das Terranets-Leitungsnetz angebunden. (sm)