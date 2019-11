> Die Freiwillige Feuerwehr: Jedes Bundesland hat sein eigenes Landesfeuerwehrgesetz. Grundsätzlich gilt, dass die Feuerwehr eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung darstellt. So verfügt auch in Baden-Württemberg jede Gemeinde über eine Freiwillige Feuerwehr. In Städten ab 100.000 Einwohnern sind hier Berufsfeuerwehren vorgeschrieben. Um Fahrzeuge und Geräte instand zu halten, stellen auch große Kreisstädte in aller Regel hauptamtliches Personal ein. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind ehrenamtlich tätig. In der Jugendfeuerwehr werden Kinder etwa ab dem zehnten Lebensjahr spielerisch an die Aufgaben herangeführt. Mit dem 18. Lebensjahr und nach einer Grundausbildung beginnt der aktive Feuerwehrdienst. In der Praxis heißt das: Regelmäßige Übungen, Fortbildungen und natürlich der Einsatzdienst. Letzterer besteht hauptsächlich in der Brandbekämpfung und der technischen Hilfe bei der Rettung von Menschenleben. my