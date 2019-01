Ausgeglichener geht‘s nicht

Jeweils vier Siege, neun Unentschieden und 27:27-Tore: Nach bisher 17 absolvierten Bundesliga-Duellen liegen die TSG und der SC gleichauf. Im Schwarzwald-Stadion hat aber Freiburg die Nase vorn, von acht Spielen konnte "Hoffe" nur ein einziges gewinnen (am 1. November 2009 mit 1:0). Dazu gab es drei Niederlagen und vier Remis. Im Hinspiel gewann 1899 nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 3:1. Adam Szalai schaffte einen Doppelpack und Sturmkollege Andrej Kramaric stellte wenige Sekunden vor dem Abpfiff das Endergebnis her.

Es sagte…

"Ich würde mich schon als sein Freund an der Seitenlinie bezeichnen. Er muss mir keinen Kaffee bringen in der Coaching Zone, von daher ist das auch okay, wenn er mal rüber schreit." - Julian Nagelsmann über seine Wertschätzung für SC-Trainer Christian Streich und dessen emotionale Art am Spielfeldrand.

So könnten sie beginnen

SC Freiburg: Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Kübler, Gondorf, Haberer, Günter - Frantz, Waldschmidt - Petersen.

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Bittencourt - Joelinton, Kramaric.

Schiedsrichterin: Steinhaus (Hannover). (nb)