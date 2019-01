Am 19. Januar 1919 fanden allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlen zur verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung statt, bei der Frauen zum ersten Mal in Deutschland reichsweit wählen durften und gewählt werden konnten. 300 Frauen kandidierten, 37 wurden in die Nationalversammlung mit 423 Abgeordneten gewählt.