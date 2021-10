Vorsicht bei Forderungen

Wer sein Erbe mit bestimmten Regeln oder Forderungen verknüpfen will, muss aufpassen. Nicht selten werden diese später für unwirksam erklärt, so die Notarkammer Frankfurt am Main. Unzulässig kann etwa sein, dass der längerlebende Ehepartner den Anspruch auf das Erbe verliert, wenn er oder sie wieder heiratet. In einem solchen Fall wird das zu vererbende Vermögen als Druckmittel eingesetzt, damit sich die Erben wie vom Erblasser gewünscht verhalten. Eine solche Verfügung wäre sittenwidrig und damit ungültig. (tmn)