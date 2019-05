> Florian Sebastian Erker wurde nahe Gemmingen geboren und wuchs in Sulzfeld (Baden) auf. Er produziert seit 2011 Werbe- und seit 2015 Kurzfilme, bei denen er selbst Regie führt. Von 2012 bis 2018 lebte er in Mannheim und wohnt jetzt mit seiner Familie in Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Erker ist Autodidakt und hat keine filmische Ausbildung. Aktuell schreibt er an einem Drehbuch für eine große Hollywood-Produktion, die 2020/21 gedreht werden soll. jami