Das Festprogramm

> 6. Juli: Jubiläumsfest mit Vernissage der Mitgliederausstellung, ab 19 Uhr.

> 7. Juli: Gespräche zum Brunch über die Vergangenheit und Zukunft von Kunstvereinen, ab 12 Uhr, mit den ehemaligen Kunstvereinsleitern Hans Gercke, Johan Holten und Susanne Weiß sowie der jetzigen Chefin Ursula Schöndeling.

> Der 1. Teil der Chronik wird beim Festakt am 6. Juli präsentiert, der 2. Teil erscheint im Herbst 2019. Die Chronik ist in analoger und in digitaler Form erhältlich (ab Samstag Abend freigeschaltet).

> Adresse: Heidelberger Kunstverein, Hauptstraße 97, 69117 Heidelberg, Tel: 06221-184086. Internet: www.hdkv.de