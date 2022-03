> Die Unterzeichner des Protests gegen die EnBW-Pläne für Heilbronn sind die AG AtomErbe Neckarwestheim, das Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn, der BUND Ortsverband Heilbronn, der BUND Regionalverband Heilbronn-Franken, "Heilbronn for Future", "Klimaentscheid Heilbronn (German Zero Heilbronn)", die Lokale Agenda 21 Heilbronn, "Parents for Future" Heilbronn, "Scientists for Future Heilbronn", Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) Heilbronn und "Weinsberger Tal". (bfk)