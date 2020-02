In das Verfassen einer Haushaltsrede fließen einige Stunden Arbeit, angefangen bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Zahlenwerk eines kommunalen Haushaltsplans. Nach der Redezeit von zumeist um die 20 Minuten ist die Sache durch und manch gute Themen fallen in der zusammenfassenden Berichterstattung unter den Tisch. Die RNZ hat nach der Haushaltsverabschiedung noch einmal mit den Fraktionen über ihre individuellen Schwerpunkte gesprochen und wird die Interviews in loser Folge in den kommenden Wochen abdrucken. Den Anfang machte die Offene grüne Liste. Heute geht es mit der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern, UBL-FDP/FWV, weiter. (nip)