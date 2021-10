E-Sport bezeichnet den sportlich simulierten Wettkampf in Form von Videospielen. Das erfordert Konzentration und Geschick. Bis zu 600 Fingerbewegungen pro Minute führen E-Sport-Profis aus. Die anbei vorgestellten Zocker des SV Sandhausen spielen das Fußballspiel "Fifa 21". In der virtuellen Bundesliga, die seit dem Jahr 2012 ausgetragen wird, treten alle Mannschaften mit gleich vielen Teilnehmern an. Die Regeln im nachgestellten Spiel sind deckungsgleich mit denen auf dem Fußballplatz, die Rahmenbedingungen für die konkurrierenden E-Sportler werden durch die Software sowie durch den Wettkampfveranstalter vorgegeben. Dabei ist Fußball nur einer von vielen E-Sport-Bereichen. Über 13 000 Menschen spielen hauptberuflich "Counter-Strike", das populärste Spiel der E-Sports-Branche. 495 Millionen Menschen gehören der globalen E-Sports-Community an. 223 Millionen spielen, 272 Millionen schauen zu. Voraussichtlich mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz wird die E-Sports-Industrie 2021 erwirtschaften, 14,5 Prozent mehr als im Vorjahr. (make)