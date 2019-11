Drückjagd am 15. November

Am Freitag, 15. November, findet eine revierübergreifende Drückjagd in den Distrikten Stolzeneck und Hebert zwischen Schwanheim, Eberbach und Neunkirchen durch. Zur Verringerung der Wildschäden in der Landwirtschaft werden sich auch die Jagdbezirke Eberbach-Auberg, Schwanheim und Neunkirchen beteiligen. Durch die Jagd kommt es auf der L 590 zwischen Schwanheim und Eberbach von 8 bis 16 Uhr zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Straßenverkehrs durch Vollsperrung. Die Umleitung erfolgt über Schönbrunn. Auch das Betreten der betroffenen Wälder ist in dieser Zeit verboten. Am Samstag, 16. November, wird von 9 bis 14 Uhr das gesamte Gemeindegebiet von Schönbrunn bejagt mit entsprechenden Verkehrseinschränkungen.