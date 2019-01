Der Kandidaten-Betreuer

"Jochen Pfisterer ist der Größte und Stärkste bei uns in der Verwaltung", erklärte Fachbereichsleiter Thomas Schiller mit schelmischen Grinsen. Pfisterer war damit die Idealbesetzung für eine besondere Rolle bei der Kandidatenvorstellung: Der Mitarbeiter des Bürgerbüros betreute jeweils die beiden Kandidaten, die während der Reden eines anderen Kandidaten die Halle verlassen mussten. So sollte verhindert werden, dass diese die Reden gegenseitig verfolgen. Ob die Mensa der Kurpfalzschule "Musik und Platz für ein Tänzchen" bot, wie Bürgermeister Hans Lorenz scherzte, blieb ein Geheimnis ...

Die Sprüche-Klopfer

Egal, wer am Ende Bürgermeister wird: Humor haben alle drei Kandidaten bewiesen. So riet die auf dem Stimmzettel als Zweite aufgeführte Elke Kaiser für den Wahltag: "Gehen Sie beim Wählen nach der Sandwichtaktik vor. Das Fleisch liegt in der Mitte". Boris Maier meinte angesichts seiner zwei in Dossenheim geborenen Kinder: "Ich kann mit Recht behaupten, dass ich hier schon etwas mit Hand und Fuß zustande gebracht habe." Und David Faulhaber reagierte auf eine nicht enden wollende Meldung einer Bürgerin keck: "Ich suche noch die Frage."

Die Ticker-Leser

Über 1000 Besucher kamen zur Kandidatenvorstellung in die Jahnhalle, noch einmal doppelt so viele waren auf www.rnz.de dabei: Über 2000 Nutzer verfolgten den Live-Ticker. bmi/cm