Was tut sich in Sachen Digitalisierung an Schulen?

Tatsächlich, es passiert etwas: Vertreter von Bund und Ländern haben sich am 13. August im Kanzleramt auf konkrete Schritte geeinigt, um die Digitalisierung an den Schulen zu beschleunigen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, ist konkret geplant, dass

> jeder Lehrer einen Dienstlaptop bekommt,

> jedem Schüler ein günstiger Zugang zum Internet ermöglicht wird, der maximal zehn Euro im Monat kosten soll,

> jede Schule in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium außerdem zügig an schnelles Internet angeschlossen werden soll.

Nun sind weitere Abstimmungsprozesse zwischen Bund und Ländern nötig – und dann die zügige Umsetzung. mank