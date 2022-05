> Diakonie, Caritas und AWO, die in der "Arge Flüchtlingsarbeit Heilbronn" zusammenarbeiten, kennt man. Galina Breuninger ist es wichtig, darzustellen, wer in der Initiative "Heilbronn hilft Ukraine" mitarbeitet: "Wir sind russisch und ukrainisch sprechende Migranten und Migrantinnen, die sehr gut zusammenarbeiten und die Ansprechpartnerinnen sind." Viele von ihnen leben, so wie sie selbst, schon seit vielen Jahren in Deutschland. Sie kam vor 30 Jahren aus Usbekistan, arbeitet hauptamtlich für den Bundesverband russischsprachiger Eltern in Deutschland: "Wir arbeiten mit Migrantenvereinen, die nicht nur russisch, sondern auch ukrainisch und andere Sprachen aus den alten sowjetischen Republiken sprechen." Sie sagt, es sei wichtig, dass die Menschen wissen, wie wir heißen und wer wir sind. (bfk)