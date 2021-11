> So hilft man bei einem Herzstillstand richtig: Im Notfall umstehende Menschen um Hilfe bitten und über die 112 einen Notruf absetzen. Ist die hilfsbedürftige Person nicht ansprechbar, muss sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen werden. Währenddessen holt ein anderer Ersthelfer den Defibrillator. Die grüne AED-Box lässt sich mit beiden Händen und einer kleinen Drehung leicht öffnen, und der gelbe Kasten kann entnommen werden. Bei fortgeführter Herzdruckmassage werden nun die seitlich am Defibrillator angebrachten Elektroden am nackten Oberkörper des Patienten angebracht: eine unterhalb des rechten Schlüsselbeins, die andere an der linken Brustkorbseite unterhalb der Achselhöhle. Stellt das Gerät Kammerflimmern fest, muss die Schocktaste gedrückt und damit ein Stromstoß ausgelöst werden. Es ist wichtig, dass dabei der Körper nicht berührt wird. Wenn ein Herzstillstand vorliegt, fordert das Gerät zur Herzdruckmassage auf. Dafür mit übereinandergelegten Händen 30 Mal den Brustkorb tief und kräftig eindrücken. Danach Nase zuhalten und zwei Mal beatmen. Diesen Prozess so lange fortführen, bis die Person wieder eigenständig atmet oder der Notarzt eintrifft.

> Die Standorte der Defibrillatoren in Eppingen: Kernstadt: Rathaus, Stadthalle und Hardwaldhalle; Kleingartach: Stadthalle; Adelshofen: Dorfgemeinschaftshaus; Rohrbach: Gießhübelhalle; Mühlbach: Bürgerhalle; Richen: Burgberghalle; Elsenz: Mehrzweckhalle. (apo)