Das Jubiläumsprogramm

> Eine weitere hohe Ehrung wird Volker Schneider am 24. März in Weinheim vom Deutschen Chorverband und vom Sängerkreis Weinheim zuteil: Um 11 Uhr erhält er im Rolf-Engelbrecht-Haus den Ehrenbrief des Deutschen Sängerbundes und die Goldene Ehrennadel vom Sängerkreis Weinheim. Festredner sind Bürgermeister Manuel Just und Willi Hamburger vom Sängerkreis Weinheim. Zudem spricht Walther Spieth vom MGV Hohensachsen.

> Das Jubiläumskonzert aller Schneider-Chöre findet am 19. Mai, um 15 Uhr, mit dem TSV Sinfonieorchester Mannheim und Solistin Antonia Schuchardt in der Weinheimer Stadthalle statt.

> Die Chorreise: In der ersten August-Woche geht es mit Pop-Organist Franz Lambert und der Chorgemeinschaft Schneider für vier Tage nach Tschechien/Westböhmen. Hier wird man gemeinsam an geschichtsträchtigen Orten konzertieren.

> Beschlossen wird das Jubiläumsjahr am 22. Dezember mit einem Konzert in St. Marien in Weinheim mit dem Gesangverein 1955 Weinheim, dem St. Petersburger Knabenchor und dem St. Daniels-Vokalensemble aus Moskau. wabra