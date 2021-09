Jetzt aber schnell: Der Race Mustang beim Betanken am Nürburgring. Foto: CropEnergies

CropEnergies wurde Jahr 2006 in Mannheim gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Mehrheitlich gehört das Unternehmen aber zur ebenfalls in Mannheim beheimateten Südzucker-Gruppe. Nach eigenen Angaben ist CropEnergies der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol aus Biomasse. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei etwa 833 Millionen Euro, beschäftigt werden ungefähr 450 Menschen.

Die Produktionskapazität liegt konzernweit bei 1,3 Millionen Kubikmetern Ethanol pro Jahr. Produziert wird an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich. Die Palette an Anwendungen ist breit, hauptsächlich dient Ethanol als nachhaltig produzierter Benzinersatz (Super E10), der dem Ottokraftstoff beigemischt wird. Eingesetzt werden sie aber auch bei der Getränkeherstellung, für Kosmetika und pharmazeutische Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Bedenken: Obwohl der Biokraftstoff günstiger ist, stagniert der Marktanteil von Super E10 an deutschen Tankstellen seit Jahren. Es gibt offensichtlich noch immer Vorbehalte. Zum einen glauben viele Autofahrer, dass E10 dem Motor schade, obwohl ihr Fahrzeug vom Hersteller für den Biokraftstoff freigegeben wurde. Zum anderen wir das Ethanol unter anderem aus Pflanzen wie Zuckerrüben oder Mais hergestellt. Für deren Anbau sind große Flächen erforderlich, die somit nicht für die Nahrungsmittelproduktion verfügbar sind.