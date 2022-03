Die Herkunft: Christian Klein kam 1980 in Heidelberg zur Welt und wuchs im Kraichgau auf. Sein Vater ist der CDU-Politiker Karl Klein, zuletzt Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Wiesloch.

Die Ausbildung: Christian Klein besuchte die Schule in Östringen und studierte Betriebswirtschaftslehre an der damaligen Berufsakademie in Mannheim.

Der Weg bei SAP: Bereits 1999 begann er als Student beim Softwarekonzern. Dort stieg er schnell auf: Von 2011 bis 2012 war er kaufmännischer Geschäftsführer (Chief Financial Officer) von SAP SuccessFactors in Kalifornien und übernahm in der Folge weitere Führungsaufgaben. Am 1. Januar 2018 wurde Klein Mitglied des SAP-Vorstandes und übernahm den neu geschaffenen Bereich Global Business Operations.

Der Vorstandsvorsitzende: Im Oktober 2019 trat Christian Klein gemeinsam mit Jennifer Morgan die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen SAP-Chefs Bill McDermott an. Seit Morgan im April 2020 bereits wieder ausschied, führt Klein das Unternehmen allein.