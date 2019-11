So fahren die Busse während des Weihnachtsmarktes

Beim Busverkehr wird es während des Heidelberger Weihnachtsmarktes Änderungen im Fahrplan geben. Und das sind die Änderungen:

> Linien 30 und 33: Während des Auf- bis Abbau des Weihnachtsmarkts, von Montag, 18. November, bis Montag, 23. Dezember, werden die Linien 30 und 33 ganztägig umgeleitet. Die Linie 30 in Fahrtrichtung Max-Planck-Institut für Astronomie (MPI) sowie die Linie 33 in Fahrtrichtung Emmertsgrund fahren zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche eine Umleitung über die Haltestelle Herrenmühle und den Schlossbergtunnel. Ab der Haltestelle Peterskirche (Ersatzhalt) geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Universitätsplatz (Linie 30) sowie Rathaus/Bergbahn Kornmarkt und Oberer Fauler Pelz (Linie 33) werden nicht bedient und entfallen.

Die Linie 30 bedient zusätzlich die Ersatzhaltestelle Peterskirche. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

> Linien 31 und 32: Die Buslinien 31 und 32 werden während des Weihnachtsmarkt-Aufbaus am 18. und 19. November ganztägig und dann Während des Weihnachtsmarkts vom 25. November bis 22. Dezember, jeweils Donnerstag bis Sonntag, 17 bis 22.30 Uhr umgeleitet. Sie werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Kongresshaus und Peterskirche über die Haltestellen Marstallstraße (Linie 35), Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle sowie den Schlossbergtunnel umgeleitet. Ab der Haltestelle Peterskirche (Ersatzhalt) geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt in den oben genannten Zeiträumen.

> Linie 20: Bei hohem Besucherandrang kann die Linie 20 den Karlsplatz nicht anfahren und beginnt und beendet ihre Fahrten an der Haltestelle Herrenmühle (Steig B). Sie verkehrt dann auf folgenden Umleitungsstrecken: In Fahrtrichtung Karlsplatz fahren die Busse ab der Haltestelle Rathaus/Bergbahn über Mönchgasse, B37 und Haltestelle Neckarmünzplatz zur Haltestelle Herrenmühle (Steig B).

In Fahrtrichtung Hauptbahnhof beginnen die Fahrten der Linie 20 ab der Haltestelle Herrenmühle (Steigt B) und führen über den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle Karlsplatz entfällt.