Katharina Mikov ist 1985 in Russland geboren und kam 1997 mit ihren Eltern (beide Zahnärzte) nach Heilbronn. 2006 machte sie am Robert-Mayer-Gymnasium ihr Abitur. 2012 folgte das Examen zur Logopädin, ehe sie 2015 einen Bachelor im Bereich "Health Care Studies" mit Schwerpunkt Prävention abschloss. Drei Jahre später folgte der Masterabschluss im Bereich Management von Organisation und Personal im Gesundheitswesen. Mikov spricht Deutsch, Russisch und Englisch. Schwerpunkte ihrer Kandidatur sollen Bildung, Inklusion und Integration sowie Wirtschaft in Heilbronn sein. (bfk)