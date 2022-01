Die letzten Tage des alten deutschen Ostens sind fast gezählt, als der 25-jährige Obergefreite Willi L. Mitte 1944 an die Front entlang der Weichsel kommandiert wird. Die Rote Armee startet an der Ostfront eine Großoffensive.

Etwa einer halben Million Soldaten der deutschen Wehrmacht stand die mehr als doppelt so große Zahl von Rotarmisten entgegen. Das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen den Soldaten an der Front und ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten in der Heimat war die Feldpost. Rund 30 Milliarden Briefe, Karten und Päckchen wurden allein auf deutscher Seite transportiert. Die Feldpost war gut organisiert und unterlag der militärischen Zensur. (ub)