Erst Braukmann, dann Honeywell, und jetzt Resideo

Obwohl Resideo erst 2018 gegründet wurde, kann das Unternehmen in seinen Kompetenzbereichen Wasser und Wärme auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken. Den meisten Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Firmennamen Braukmann und Honeywell wahrscheinlich geläufiger als Resideo – in der Unternehmensgeschichte sind alle drei miteinander verknüpft.

1934 gründete Heinrich Braukmann sein gleichnamiges Unternehmen und startete 1958 die Produktion in Mosbach. Seitdem steht der Name Braukmann für Innovationen im Trinkwasserbereich. 1980 übernahm dann der weltweit tätige Honeywell-Konzern das Unternehmen Braukmann. Am 30. Oktober 2018 wiederum wurden mehrere Geschäftsbereiche der Honeywell International Inc. ausgegründet und in das eigenständige und börsennotierte Unternehmen Resideo überführt. Dazu gehörte auch der Standort in Mosbach. "Dank der kleineren Unternehmensgröße sind unsere internen Strukturen jetzt agiler", erklärte damals Marketingleiter Volker Galonske.

Über all diese Wechsel in der Unternehmensgeschichte hinweg blieben die Haustechnikexpertise und hohe Produktqualität konstant, betont Resideo. Die Produkte sorgten millionenfach weltweit für Wärmekomfort und sauberes Trinkwasser. Verkauft werden sie unter dem Markennamen Honeywell Home; im Jahr 2020 wurde der Familienname Braukmann für die Wasserarmaturen wieder eingeführten. So setze Resideo die lange Tradition der Braukmann-Armaturen fort.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 14.000 Mitarbeiter – mehr als 450 davon in Mosbach. Der Fertigungsstandort zeichne sich durch moderne Fertigungsprozesse und eine hohe Fertigungstiefe aus, von der Gießerei über die mechanische Bearbeitung, die Kunststoffspritzerei bis dahin zur Montage und dem Versand der Produkte. Durch die enge Zusammenarbeit der ebenfalls in Mosbach angesiedelten Entwicklungsabteilung, dem Werkzeugbau und dem Labor sei die schnelle Umsetzung zukunftsgerichteter Projekte gewährleistet. (cao/zg)