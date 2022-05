> Die Binnenschifffahrt hat im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern den geringsten Energieverbrauch, ist am sichersten, am umweltfreundlichsten und auch am wirtschaftlichsten. Ein 135-Meter-Schiff kann mehr als 130 Lkw ersetzen, wie Klaus Michels, Leiter des Amts für Neckarausbau Heidelberg, bereits im Dezember 2019 im Verkehrsausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises erklärte. Weil die Neckarschleusen zu kurz seien, habe sich der jährliche Gütertransport von 14,3 Millionen Tonnen (1970) auf rund 5,4 Millionen Tonnen (2017) reduziert. Im Jahr 2020 waren es 5,1 Millionen Tonnen. (cao)