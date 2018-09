Binau in Zahlen

> Einwohner: 1386

> Gemarkungsfläche: 483 Hektar

> Höhenlage: 154 m über NN

> Partnerschaft: Lindau am Harz (Northeim, Niedersachsen)

> Geschichte/Lage: Zwei Grabhügel zeugen von Menschenleben in Binau bereits zur Bronzezeit. Die erste urkundliche Erwähnung stammt von 769. Die Hüter des Tales waren im 12. Jahrhundert die Ritter von Dauchstein, im 14. Jahrhundert die Freiherren von Helmstatt, später kam Binau in den Besitz der Reichsritterschaft Franken. Binau ist die zweitkleinste Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis und liegt zwischen Hohem und Kleinem Odenwald.

> Ausflugstipps: Beim Spaziergang auf dem "Burgweg" ist die Ruine der Burg Dauchstein einen Besuch wert, die um 1150 als Zollburg erbaut wurde. Historisch Interessierte sollten auch einen Abstecher zum alten Ortskern mit restaurierten Fachwerkhäusern, dem ehemaligen Schloss und der Dorfkirche mit Fresken aus dem Mittelalter, darunter eine Darstellung der heiligen Notburga von Hochhausen, machen. Geschichtsträchtig ist auch der Jüdische Friedhof. Im Binauer "Apfelgarten" mit zwanzig historischen Hochstamm-Apfelsorten kann man die Seele baumeln lassen. (deg)