"Wasser" und "Biodiversität" spielen als neue Themen die Hauptrolle im neuen Programm der "Experimenta". Am 25. April startet die vom American Museum of Natural History konzipierte und erstmals in Deutschland zu sehende rund 800 Quadratmeter große Sonderausstellung "Ozeane – Eine Reise in verborgene Welten". Mit dem Technologiewettbewerb "Formel 1 in der Schule" am 9. Mai und den "Memo Masters" (31. Juli bis 1. August) finden gleich zwei Deutsche Meisterschaften in der "Experimenta" statt. Unter dem Motto "Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken" steht der Tag der kleinen Forscher; zu diesem werden am 16. Juni rund 1000 Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Grundschulen erwartet. Die Geheimnisse der Korallenriffe stehen im Mittelpunkt der "Experimenta"-Frühlingsnacht am 1. April, Cineasten notieren sich den 25. April und den 27. Juni: Dann laufen die Kultfilme "2001 Odyssee im Weltraum" und "Contact" im "Science Dome". "Leschs Kosmos" liegt am 16. Mai in der "Experimenta", wenn der fernsehbekannte Astrophysiker Harald Lesch zusammen mit dem "Merlin Ensemble Wien" Vivaldis "Vier Jahreszeiten" im Spannungsbogen von musikalischer Intensität und Expertise präsentiert. Tags darauf diskutiert er mit Publikum über die Erderwärmung. Am 30. Mai hat die interaktive Show "Global Soundscapes" Premiere, sie führt auf eine 360-Grad-Reise durch ferne Länder, taucht ein in die Klänge der Natur. Und: Es gibt auch wieder das Angebot von Kindergeburtstagen (fünf bis elf Jahre) in der "Experimenta"; hier kann man die Elemente Wasser und Wind live erleben oder auf Rätseltour gehen. Entsprechend anspruchsvoller ist das Programm für die Älteren. (bfk)