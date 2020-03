Der Beschluss im Wortlaut

Jeweils getrennt und namentlich wurde im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises über folgende drei Beschlussvorlagen abgestimmt:

1. Die Abteilung für Akutgeriatrie wird zum 1. April 2020 am Standort Mosbach zusammengeführt. Abstimmungsergebnis: 32 Ja-Stimmen / 7 Nein-Stimmen / 6 Enthaltungen.

2. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe wird zum 1. Mai 2020 am Standort Buchen zusammengeführt. In den dadurch am Standort Mosbach frei werdenden Räumlichkeiten wird ebenfalls zum 1. Mai 2020 stattdessen eine Wahlleistungsstation eröffnet. Abstimmungsergebnis: 28 Ja-Stimmen / 12 Nein-Stimmen / 5 Enthaltungen.

3. Die Geschäftsführung wird mit der unverzüglichen Umsetzung der dazu erforderlichen Maßnahmen beauftragt. Ergebnis: 30 Ja-Stimmen / 11 Nein-Stimmen / 4 Enthaltungen.

Offen abgestimmt wurde über:

4. Über den weiteren Fortgang, insbesondere auch hinsichtlich der anderen Bestandteile des Maßnahmen- und Strukturplans, ist dem Kreistag regelmäßig zu berichten. Ergebnis: einstimmig beschlossen. (schat)