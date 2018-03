Schwetzingen. Am Alten Messplatz wird kein neues Hotel entstehen, die Planungen dafür wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Eis gelegt. Eine weitere erfreuliche Nachricht kommt vor diesem Hintergrund von der Stadt: Schwetzingen hat nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg auch im Jahr 2017 die 100.000- Marke bei Übernachtungen in Hotels geknackt. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei 1,6 Nächten. Damit bleibe Schwetzingen ein beliebtes Reiseziel, hieß es in einer Mitteilung.

Im Vergleich zum Vorjahr verbrachten Besucher allerdings 1084 Nächte weniger in Schwetzinger Unterkünften. "Trotzdem ist die neue Statistik ein Zeichen für Kontinuität im Tourismus", sagte eine Sprecherin der Stadt für den Bereich Tourismusmarketing auf Anfrage der RNZ. Als Grund für die erfreulichen Besucherzahlen wird vor allem der Kulturtourismus mit dem Schwerpunkt auf Festivals angegeben. Die Stadt zeige Präsenz auf ausgewählten Messen und profitiere vom "gegenseitigen Umwerben" innerhalb der Region. Auch für 2018 stellte das Schwetzinger Tourismusmarketing positive Prognosen in Aussicht, auch wegen eines anhaltenden Urlaubs-Booms im gesamten Bundesland. (sbl)