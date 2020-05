> Open Access: Die Versorgung des gesamten Neckar-Odenwald-Kreises mit Glasfaserleitungen für schnelle Internetübertragung bis zum Gebäude ist bis Ende 2024 geplant. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Zugang zum Netz der Breitbandversorgung Rhein-Neckar GmbH (BBV) für andere Anbieter jederzeit möglich.

> Weiße Flecken: Von rund 43.500 Gebäuden im Landkreis liegen etwa 42.000 im Ausbaugebiet. Die BBV will Lagen außerhalb der geplanten Ausbaugebiete nach Einzelfallbetrachtung mit angepassten Konditionen erschließen.

> Mindestquote: Die Vermarktung läuft in allen Kreisgemeinden parallel bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres. Bis dahin muss jedes Ausbaugebiet seine Mindestquote erfüllen. Sonst steigt die BBV aus dem Vorhaben aus, und die Gemeinden, in denen diese Quote nicht erfüllt wurde, müssen die Kabel selbst verlegen.

Info: www.wir-sind-toni.de