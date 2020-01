Rund zwei Millionen Gäste zählen die etwa 100 Bahnhofsmissionen laut eigenen Angaben jedes Jahr in Deutschland. 2018 betreute die Einrichtung in Mannheim mehr als 41.000 Menschen. "Bahnhofsmissionen bieten wichtige Unterstützung für unterschiedliche Menschen", bringt es ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart auf den Punkt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte jüngst die Berliner Bahnhofsmission besucht und die zentrale Anlaufstelle für Menschen in Notlagen" gelobt.