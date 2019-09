So kommen Fans zum Fußballspiel

Vor dem Hintergrund der Bauarbeiten in der Hauptstraße wird am Samstag anlässlich des Bundesligaspiels der Verkehr umgeleitet: Für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Waibstadt und Mosbach wird die Ausfahrt L550/Sinsheim-Nord an der B292 ab 13 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Umgehungsstraße zur Anschlussstelle Sinsheim/L533 (Dührener Straße). Zudem besteht die Möglichkeit, über die Anschlussstelle Sinsheim in Richtung Heilbronn auf die A6 auszuweichen und an der Anschlussstelle Sinsheim-Süd auf die Parkplätze der "PreZero-Arena" zu gelangen. Die Ausfahrt wird um 15.30 Uhr geöffnet.

Nach Ende des Fußballspiels kann der Verkehr in Richtung Waibstadt/Mosbach von den Arena-Parkplätzen nicht wie üblich über die L550 (Friedrichstraße) abfahren, da dies zu erheblichem Rückstau in der Innenstadt führen würde. Um dies zu vermeiden, wird die L 550 nach der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord in Richtung Innenstadt gesperrt. Der Verkehr wird über die A6 zur Anschlussstelle Sinsheim und dann über die B292 in Richtung Waibstadt/Mosbach geleitet. In Richtung der Sinsheimer Innenstadt wird nur der Zielverkehr Sinsheim-Süd und Innenstadt zugelassen. Diese Sperrung wird während der gesamten Abfahrtsphase aufrechterhalten.