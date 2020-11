> Das Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete befindet sich derzeit in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) in Heidelberg. Dort werden alle Asylsuchenden, die in Baden-Württemberg ankommen, registriert und medizinisch untersucht, bevor sie in andere Einrichtungen oder Kommunen gebracht werden. Vor der Corona-Pandemie waren dort 1500 bis 2000 Menschen untergebracht, aktuell um die 1000. Damit in PHV ein neuer Stadtteil entstehen kann, soll das Zentrum verlegt werden.

> Das Gewann "Wolfsgärten" am Rand Heidelbergs soll neuer Standort der Einrichtung werden. Das hat der Heidelberger Stadtrat im Juni beschlossen. Stadt und Land sind im Anschluss in die Planungen für den Neubau eingestiegen. Gegen den Beschluss richtet sich jedoch ein aktuelles Bürgerbegehren. Deshalb muss ihn der Gemeinderat im Dezember entweder zurücknehmen oder einen Bürgerentscheid anberaumen.

> Die Tompkins-Barracks in Schwetzingen beherbergen eine Erstaufnahmeeinrichtung (EA) des Landes für Geflüchtete. Zurzeit werden dort alle Menschen auf das Coronavirus getestet, bevor sie ins Ankunftszentrum nach Heidelberg kommen. Wer positiv ist, wird bis zur Genesung isoliert untergebracht. Nach dem Abzug der US-Streitkräfte im Jahr 2012 ging das ehemalige Militärgelände in den Besitz der Bundesrepublik über. Derzeit wird die Fläche noch vom Land und der Bundeswehr genutzt, die Stadt Schwetzingen hat sich allerdings ein Vorkaufsrecht gesichert.

> Die Erstaufnahmeeinrichtung Industriestraße in Mannheim steht derzeit leer und soll saniert werden. Das baufällige Gebäude war Anfang Juni komplett geräumt worden. Zuletzt hatten in dem alten Industriekomplex etwa 200 Menschen gelebt. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer läuft zum 31. Dezember aus. Allerdings steht das Land nach eigenen Angaben vor dem Abschluss eines neuen Vertrags. Darin soll eine umfassende Sanierung mit bis zu 500 Unterbringungsplätzen vereinbart werden. Die Stadt Mannheim begrüßt die Pläne des Landes. dns/man