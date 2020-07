Alexander Kreisel (50) ist in Roßdorf bei Darmstadt aufgewachsen. In seiner Jugend war er passabler Schwimmer und guter Leichtathlet mit einer Bestmarke von 2,12 m im Hochsprung. Kreisel ist zweifacher Vater, die beiden Söhne spielen Basketball. Während des Sportstudiums kehrte er zum Schwimmsport zurück, trainierte die DJK Budenheim und war Mitbegründer der SG Rheinhessen. Zwischen 1998 und 2002 war er Nachwuchs-Coach in Heidelberg und begleitete eine halbe Stelle als Landestrainer. Als Vereinscoach des DSW Darmstadt formte er Weltmeister Marco Koch und die EM-Medaillengewinner Yannick Lebherz und Reva Foos. Kreisel war 2009 erfolgreichster deutscher Junioren-Schwimmtrainer, 2014 und 2015 deutscher Schwimmtrainer des Jahres und 2014 auch – sportartübergreifend – bester Trainer in Hessen. Zum 1. Juli übernahm er die Stelle des Bundesstützpunkttrainers in Heidelberg, soll sich hier vor allem um die Talente im Junioren-Alter kümmern und sie an die nationale und internationale Spitze heranführen. ber