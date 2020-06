> Hip-Hop ist eine Musikrichtung, die ihre Wurzeln in der afroamerikanischen Funk- und Soul-Musik hat. Daneben umfasst der Begriff aber auch subkulturelle Elemente wie Rap (MCing), DJing, Breakdance, Graffiti-Writing und Beatboxing.

> Die Wurzeln des Hip-Hop sind mit der Sklaverei verknüpft. Seine Kultur bildete sich vor dem Hintergrund der sozialen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten der 1960er- und 1970er-Jahre heraus, als es in vielen Innenstädten zu einem sozialen und ökonomischen Niedergang kam. Davon besonders betroffen waren junge Menschen in der South Bronx von New York City, die als Wiege des Hip-Hop gilt.

> Nach Deutschland kam Hip-Hop Anfang der 1980er-Jahre, befördert durch Schallplatten, Filme und vor allem durch die in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten. Anfangs war das Genre eine Untergrundbewegung, zu der auch Advanced Chemistry gehörte. Mit Bands wie den Fantastischen Vier kommerzialisierte sich der deutschsprachige Hip-Hop in den 1990er-Jahren zunehmend. (pne)