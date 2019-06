Adelsheim reif für den Wechsel!

Ein Kommentar

von Joachim Casel

Für die einen war es eine faustdicke Überraschung, für die anderen eine logische Konsequenz. So unterschiedlich waren die Reaktionen der Bürger auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag. Die Letztgenannten hatten ihn schon vor Tagen verspürt, diesen "Wind of Change", den Wunsch nach Veränderung, der die Stadt ergriffen hat.

Und Stadt ist dabei wörtlich zu nehmen, denn insbesondere in der Kernstadt hat Herausforderer Wolfram Bernhardt die Wahl gewonnen. Hier holte er fast 57 Prozent der Stimmen. "Das Ergebnis ist ein klares Zeichen für den Wunsch nach Veränderung", betonte Bernhardt in einer ersten Grobanalyse. Bei genauerem Betrachten dürfte deutlich werden, dass insbesondere die Jugendlichen diese Veränderung gewollt haben.

Fangen wir mit dem abgewählten Amtsinhaber Klaus Gramlich an. Warum nur 47,7 Prozent? Als Betrachter von außen kann man konstatieren, dass Gramlich in der Sache nicht all zu viel falsch gemacht hat. Allgemein kann man von einer ordentlichen Entwicklung Adelsheims sprechen. Wichtige Themen wie der Neubau der Eckenberghalle oder der lange brach liegende "Business-Park" wurden unter seiner Leitung angegangen - auf der anderen Seite hörte man aber auch immer wieder kritische Stimmen aus der Bevölkerung und aus dem Rathaus über seinen Führungsstil.

In dieser Zeit des Zweifels kam ein Newcomer, der unbekümmert auftrat und der Visionen hat. Visionen von einem harmonisch wachsenden Adelsheim. Wolfram Bernhardt erzeugte Aufbruchsstimmung. Die Bürger haben u.a. bei der Bewerbervorstellung gemerkt, dass dort ein junger heller Kopf sitzt, der in der Lage ist, seinen Visionen Taten zum Wohle Adelsheims folgen zu lassen. Wolfram Bernhardt hat mit seinen Ideen und Ansichten ganz viele Menschen für sich gewonnen! Seine Ideen und sein Charisma werden der Stadt guttun. - Die Zeit ist reif für Veränderungen!