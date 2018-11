Matthias Lautenschläger, Manager der Heidelberger: "Es wirkte so, als haben wir mal wieder einen Gegner unterschätzt. Hanau stand mit dem Rücken zur Wand, dort gab es in den vergangenen Tagen Meldungen, nach denen es finanziell nicht gut aussieht. Und dann kommen die hierher und legen alles rein. Und wir waren einfach sauschlecht. Wir spielen insgesamt zu eindimensional, da müssen wir uns steigern und variabler werden. Auch in der Defensive müssen wir uns steigern. Die Mannschaft hat am Ende gezeigt, dass sie prinzipiell intakt ist."

Simon Cote, Trainer der White Wings Hanau: "Wir haben ganz schwere Wochen hinter uns und hatten viele Niederlagen hintereinander. Es ist für uns unheimlich wichtig, hier bei einer so starken Mannschaft gewinnen zu können. Das war ein sehr stressiges Match, in dem wir viele gute Entscheidungen getroffen haben. Deshalb war es möglich, in Heidelberg zu siegen. Das gibt uns hoffentlich viel Rückenwind."

Evan McGaughey, ehemaliger Spieler der MLP Academics: "Leider hat meine alte Mannschaft heute kein gutes Gesicht gezeigt. Sie hätte besser verteidigen müssen, um Hanau schlagen zu können." miwi