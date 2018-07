Wie erlebten die Sinsheimer die Situation?

Wer nicht hin musste, machte um Sinsheim einen Bogen. Einkaufsmärkte im direkten Umfeld der Bedarfsumleitung, wie der Rewe-Markt in der Muthstraße oder das Kaufland in der Dührener Straße, und viele Einzelhändler spürten den Stau. Das große Los gezogen hatte manche Tankstelle mit Shop. Ufuk Bozaci, Chef der Dührener Avia, sprach von "25 Prozent mehr Umsatz"; er habe allerdings "mindestens 150 Mal erklären müssen", wie man um Sinsheim herum kommt. Ramazan Kahraman vom Sinsheimer Bahnhofsrestaurant sprach von einem "echt guten Samstag". Anwohnerin Sabina Stoppel, die am Samstag gegen 16 Uhr von Sinsheim Ost über die Hauptstraße nach Heidelberg fuhr, benötigte nach eigenen Angaben "rund zehn Minuten", um durch die Stadt zu fahren. Als sie um 20 Uhr von Angelbachtal nach Sinsheim wollte, fuhr sie über Eschelbach und Hoffenheim: "Nach 15 Minuten im Stau in Dühren wurde es mir zu blöd, und ich kehrte um."