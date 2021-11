Hintergrund

> Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte: So nennt sich eine Vereinigung, die die Corona-Politik für überzogen hält. Zu ihren vier Vorstandsmitgliedern gehört die Mannheimer Richterin Karin Hark, die im August gegen die 2G-Regeln des "Festivals des Deutschen Films" in Ludwigshafen polemisierte, diese seien "grundgesetzwidrig" und stigmatisierend. In seiner Satzung verbietet das Netzwerk seinen Mitgliedern, die Namen anderer Mitglieder öffentlich zu nennen.

> Das Buch: Joachim Wagner geht in seinem Buch "Rechte Richter – AfD-Richter, -Staatsanwälte und -Schöffen: eine Gefahr für den Rechtsstaat?" der Frage nach, in wieweit die Gesinnung solcher Juristen die Rechtssprechung prägt. 194 S., 29 Euro, Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN: 978-3-8305-5111-9