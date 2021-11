> Die AG Suchthilfe im Rhein-Neckar-Kreis besteht nach dem Zusammenschluss im Frühjahr dieses Jahres aus den folgenden vier Trägern: Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BWLV), Suchtberatung Weinheim, AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg sowie die Suchtkrankenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg.

> Angebote: Die Träger sind an zwei Standorten in Heidelberg (Stadtmission, AGJ) und jeweils einem in Wiesloch (BWLV) und Weinheim (Suchtberatung) tätig. Zudem gibt es Beratungsangebote in Eberbach, Leimen-St. Ilgen, Schwetzingen, St. Leon-Rot, Sinsheim und Walldorf. Die in Heidelberg ansässigen Suchtberatungsstellen betreuen auch viele Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises.

> Zu den Aufgaben zählt die ambulante Rehabilitation nach stationärer Entgiftung, die Beratung auch der Angehörigen, die Substitutionsbegleitung sowie die Prävention (vor allem an Schulen). Darüber hinaus haben die Träger eigene Schwerpunkte, etwa im Bereich problematischer Medienkonsum, pathologisches Glücksspiel oder Raucherentwöhnung. Alkoholmissbrauch spielt in der Suchthilfe eine große Rolle.

> Mehr als 200 Krankheiten werden durch übermäßigen Alkoholkonsum mitverursacht. Eine Schätzung aus dem Jahr 2002 geht von 74.000 Todesfällen aus, die durch Alkohol- oder in Kombination mit Tabakkonsum eingetreten sind. Durch Alkohol bedingte psychische Störungen waren Jahr 2017 laut einer Untersuchung die zweithäufigste Diagnose aller Krankenhauseinlieferungen in ganz Deutschland. Als riskanter Konsum gilt bei Männern 24 bis 60 Gramm Alkohol am Tag, bei Frauen sind es zwölf bis 40 Gramm. heb