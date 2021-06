> Die Schule: Die Mathilde-Planck-Schule ist eine berufliche Schule am Stadtrand von Ludwigsburg. Hier lernen rund 1500 Schüler, vor allem Schülerinnen, und werden von rund 125 Lehrkräften unterrichtet. Die Schule gehört zu einem großen Schulzentrum mit zwei weiteren Einrichtungen. An der Mathilde-Planck-Schule werden ein-, zwei- und dreijährige Berufsausbildungen in der Gastronomie, Landwirtschaft, Altenpflege und Sozialpädagogik angeboten.

> Das Unternehmen: "Porsche Consulting" ist eine Unternehmensberatung und gehört zum Porsche-Konzern. Sie wurde 1994 gegründet, nach eigenen Angaben mit nur vier Mitarbeitern. Inzwischen seien es 670 an etlichen Standorten weltweit. axh